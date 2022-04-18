Парфёнов: «Спартак» должен сделать всё для того, чтобы выиграть Кубок России

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов поздравил «красно-белых» с юбилеем и заодно оценил шансы команды на победу в Кубке России.

Парфёнов сказал ТАСС, что хочет пожелать спартаковцам трофеев, потому что само слово «трофей» непрерывно связано со «Спартаком». Дмитрий отметил, что «красно-белые» должны сделать всё для того, чтобы в этом сезоне выиграть Кубок России.

Напомним, что футболисты «Спартака» в четвертьфинале Кубка России встретятся со столичными «армейцами». Поединок состоится 20 апреля.