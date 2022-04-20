Ваноли принес извинения болельщице, в которую бросил бутылку

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после победы над ЦСКА (1:0) в рамках 1/4 финала Кубка России извинился перед болельщицей, в которую попал бутылкой.

Начал Ваноли пресс-конференцию с того, что извинился перед болельщицей, в которую попал бутылкой во время матча. Он это объяснил тем, что иногда захлестывают эмоции и с этим невозможно ничего сделать.

«Красно-белые» в четвертьфинальном матче на «ВЭБ Арене» победили ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил полузащитник «Зелимхан Бакаев.

Напомним, помимо «Спартака» в полуфинал вышли «Динамо», «Енисей» и «Алания». Жеребьевка 1/2 финала Кубка России пройдет завтра, начало – в 20:55 мск.