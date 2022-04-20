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Кубок России

Александр Мостовой: «Если бы я был болельщиком ЦСКА, то утверждал бы, что это не пенальти» эксклюзив

20 Апреля 2022 • 23:37 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» над ЦСКА в матче Кубка России со счётом 1:0.

«Результат хороший. Я до игры прогнозировал либо 1:0, либо 1:1. Правильно спрогнозировал. Совсем недавно ЦСКА и «Спартак» встречались, и там «красно-белые» не заслуживали поражения, но проиграли. Сейчас они вернули должок. В кубковой игре первые тридцать минут было полное преимущество «Спартака». ЦСКА даже и по воротам особо не бил. Пенальти был спорным, как по мне. Если бы я был болельщиком ЦСКА, то утверждал бы, что это не пенальти. Но трактовка судьи была такова. Я, можно сказать, был рад этому, как «спартаковец».

Во втором тайме «Спартак» должен был дожимать. Моменты были. Надо было забивать, делать 2:0 и заканчивать игру. Но когда ты не забиваешь, другая команда наседает. У ЦСКА были моменты. «Спартаку» просто повезло, когда Щенников пробил в штангу. Что касается слабой реализации, то у меня два варианта. То ли расслабленность была, то ли нехватка мастерства. Но когда Кофрие с пяти метров бьёт в Акинфеева, то о чем тут говорить. Из десяти девять нужно забивать.

Будут ли теперь доверять больше времени Бакаеву? Вопрос стоит уже долго. Я всегда говорил, что он - один из лучших в «Спартаке». Многие не соглашаются, потому что не понимают просто. Но со всеми тренерами у него была такая история: то его ставят, то его убирают. Тедеско вообще его закопал. Витория откопал его. Что здесь можно сказать. В футболе разбираются все, просто играли единицы», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Мостовой
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окончен после пенальти Алания 2:2 Зенит 9.00 5.00 1.35
окончен ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва 2.35 3.45 3.25
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