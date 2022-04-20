Ловчев: Дерби точно не будет скучным

Известный экс-игрок, а ныне эксперт Евгений Ловчев высказался по поводу предстоящего столичного дерби в четвертьфинале Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

Ловчев сказал Sport24, что ЦСКА после прихода новичков заметно прибавил, но шансы на победу у команд одинаковый. Эксперт отметил, что всё будет зависеть от индивидуальных ошибок футболистов. Экс-игрок добавил, что столичное дерби точно скучным не будет.

Напомним, что четвертьфинальный поединок Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.