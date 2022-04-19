Пресняков-старший: На данный момент «Спартак» - команда среднего класса

Известный музыкант и болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча между «красно-белыми» и ЦСКА.

Пресняков сказал «Спорт-Экспрессу», что «армейцы» выглядят посильнее, а «Спартак» на данный момент это команда среднего класса. Музыкант отметил, что у Паоло Ваноли нет поставленной игры, но спартаковцы могут выиграть у любой команды, но и проиграть могут тоже любому сопернику.

Напомним, что встреча между «армейцами» и спартаковцами в четвертьфинале Кубка России состоится 20 апреля в 19.30 по московскому времени.