Пономарёв: «Спартак сейчас выглядит убедительнее ЦСКА»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка России, в котором армейцы на «ВЭБ Арене» встретятся со «Спартаком».

«Сейчас «Спартак» выглядит веселее и убедительнее армейцев. Защита ЦСКА действует несогласованно, поэтому перед дерби становится очень страшно. Акинфеев не может выручать всё время», приводит слова Пономарёва Metaratings.

Бывший футболист также сказал, что не понимает игру «поперёк-назад», которую показали подопечные Березуцкого в игре с «Уфой».

Напомним, четвертьфинальный матч Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» состоится в среду, 20 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени.