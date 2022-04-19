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Кубок России

Малюков назвал фаворита в матче ЦСКА — «Спартак»

19 Апреля 2022 • 13:34 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.20 3.30 3.40
20.04 19:30

Бывший защитник и тренер ЦСКА Олег Малюков поделился мнением о предстоящем четвертьфинальном матче Кубка России, в котором команда Алексея Березуцкого встретится со «Спартаком».

«Думаю, ЦСКА — фаворит игры со «Спартаком». Да, армейцы потеряли очки в последних матчах, но игры с красно-белыми для них особенные, команда мобилизуется», — приводит слова Малюкова «РБ Спорт».

Специалист согласился с тем, что спад красно-синих связан с недавним отъездом легионеров в свои национальные сборные.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля, на «ВЭБ Арене». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Олег Малюков
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