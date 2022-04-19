Малюков назвал фаворита в матче ЦСКА — «Спартак»

Бывший защитник и тренер ЦСКА Олег Малюков поделился мнением о предстоящем четвертьфинальном матче Кубка России, в котором команда Алексея Березуцкого встретится со «Спартаком».

«Думаю, ЦСКА — фаворит игры со «Спартаком». Да, армейцы потеряли очки в последних матчах, но игры с красно-белыми для них особенные, команда мобилизуется», — приводит слова Малюкова «РБ Спорт».

Специалист согласился с тем, что спад красно-синих связан с недавним отъездом легионеров в свои национальные сборные.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля, на «ВЭБ Арене». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.