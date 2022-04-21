Экс-судья Сухина: Пенальти в ворота ЦСКА был поставлен справедливо

Известный российский экс-арбитр Станислав Сухина высказался по поводу судейства Владимира Москалёва в кубковом матче между ЦСКА и «Спартаком».

Сухина сказал «РБК-Спорт», что пенальти в ворота «армейцев» был назначен абсолютно справедливо, так как игра рукой со стороны защитника ЦСКА Бийола действительно была. Экс-арбитр отметил, что удаление Гбамена тоже было по делу, так что Москалёв отсудил вполне ровно.

Напомним, что спартаковцы в итоге минимально переиграли ЦСКА со счётом 1:0 и вышли в полуфинал Кубка России.