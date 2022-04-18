Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «красно-белыми».

«Шансы равны, никакого фаворита сейчас нет. Последние три матча ЦСКА выиграть не может, «Спартак» вообще не стабилен. В одинаковом состоянии команды. Три тура назад мы говорили, что ЦСКА набрал ход и может побороться даже за золото в РПЛ, а потом пошли осечки. Думаю, команды подходят к матчу в одинаковом состоянии по многим критериям. Многое будет зависеть от состава, будет ли играть Мозес у «Спартака». «Армейцы» форму свою растеряли.

Сейчас Промес не играет, и креатив пропал. А Бакаева выпускают только под конец, хотя, на мой взгляд, он один из лучших в «Спартаке». Креатива нет. У ЦСКА креатив был за счет Языджи и Карраскаля. У «красно-белых» в принципе креативных игроков нет. Защита более менее нормальная и у тех, и у других.

Открытого футбола я не жду. Будет перетягивание каната. Все понимают, что это плей-офф. Лишний раз никто рисковать не будет. Лучше придержать мяч и выбить его, чем лишний раз рискнуть. Думаю, именно так и будет. Цена ошибки очень высока. Выигрываешь и оказываешься в полуфинале», - сказал Мостовой.