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Бывший нападающий «Спартака» Маркао: «Рад, что был частью такого клуба» эксклюзив

20 Апреля 2022 • 17:12 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.35 3.45 3.25
Через 0 ч. 54 мин.

Бывший нападающий «Спартака» Маркао в разговоре с корреспондентом «Евро-футбол.ру» Сергеем Румянцевым поделился мнением о нынешнем положении дел в клубе.

– Прежде всего, я хочу сказать, что «Спартак» – это большая часть моей истории. Я слышал, что накануне команде исполнилось 100 лет. Грандиозное событие, я рад, что был частью такой команды! Желаю ей всегда только хорошего, к сожалению, как я вижу, сейчас она не очень в порядке. Но надеюсь, что в скором она будет бороться и завоевывать титулы.

– Как раз сегодня команда играет с ЦСКА в кубке, как вы думаете, настрой будет особенный?

– Вне всяких сомнений, это очень важный матч против принципиального соперника. А еще это хороший повод отметить юбилей. Желаю удачи «Спартаку», надеюсь команда победит, а затем и выиграет Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
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