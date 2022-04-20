Бывший защитник «Спартака» Хуан Инсауральде в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.ру» Сергеем Румянцевым вспомнил своё прошлое в московском клубе и поделился мыслями о предстоящем дерби.



– У меня самые лучшие воспоминания об игре за «Спартак». Ведь я поиграл в прекрасной команде, участвовал в Лиге чемпионов и вообще выступал за самый большой клуб в России с прекрасными болельщиками. Жаль, конечно, что не удалось выиграть какой-нибудь титул, но я могу сказать, что всегда отдавал всего себя и старался помочь команде. Видел в новостях, что у команды недавно был юбилей. Поздравляю болельщиков и всех причастных к этой великой истории.



– Сегодня «Спартак» играет с ЦСКА, помните матчи против «армейцев»?



– Да, конечно. Это же дерби, для нас был самый важный матч в сезоне. Помню, как мы выиграли у ЦСКА со счетом 1:0 , а я играл в основном составе. Это было потрясающе! Надеюсь, что Спартак и сегодня выиграет.

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