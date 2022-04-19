Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Владимир Пономарёв: Здорово ЦСКА играл, а сейчас ребята просто сдулся эксклюзив

19 Апреля 2022 • 23:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.18 3.40 3.40
Через 19 ч. 58 мин.
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Спартаком» в Кубке России.

«Раздвоилось моё мнение. В последних играх ЦСКА играл плохо, команда еле двигалась. Когда приехали «импортные» ребята, четыре легионера, они выдавали очень приличные игры. Было видно, что они по классу выше наших. Было ощущение, что на них будут равняться. Здорово команда играли. А сейчас ребята просто сдулись. То ли устали физически, то ли возомнили из себя игроков экстра-класса и думают, что могут ходить пешком по полю. Они сейчас не похожи на себя.

«Спартак» в игре против «Рубина» провёл ужасный первый тайм, я не узнал команду. Во втором тайме играли прилично: забегали, заработали, всё вовремя делали. Как будто две разных команды было. Вот теперь думай: то ли ЦСКА сыграет хорошо, то ли «Спартак» сыграет плохо. Черт его знает. Если «красно-белые» будут играть так же, как с «Рубином» во втором тайме, то ЦСКА будет очень сложно. Нашу оборону я просто не понимаю. Березуцкие сами защитниками были, неужели они не соображают, что там надо расставить всё по своим местам. Нужно всё расставить правильно, а то играют каждый сам за себя. Такая игра у всей команды. Никто не знает, что делать с мячом. Предпочтение сейчас отдаю «Спартаку».

Пока трудно сказать, как будут играть легионеры ЦСКА дальше. Класс то остался, мастерство не пропьешь, но нужно двигаться. А они перестали двигаться и работать, и сразу весь класс пропадает. Пешком в футбол не играют, только ветераны могут себе позволить. Современный футбол очень быстрый, подвижный, мобильный, требующий большой физической отдачи. Если легионеры будут играть так, как сейчас, то пусть садятся на лавку лучше», - сказал Пономарёв.

 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 0 минута Балтика 1:2 Динамо Москва
20.04  14:30 Енисей ... Рубин 2.36 3.30 3.20
20.04  17:00 Алания ... Зенит 9.60 5.40 1.33
20.04  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.18 3.40 3.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
23:20 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» в шуточной форме сообщили о срыве трансфера Холанна
23:14 · Кубок России
Лещук признан лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка России
22:54 · Кубок России
Лещенко: «Я расстроен, «Динамо» не заслужило победы»
22:06 · Кубок России
«Балтика» сравняла счет в матче с «Динамо» за 6 минут до конца матча перевела игру в овертайм
21:20 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА не отрицают факта о выкупе Карраскаля
20:56 · Кубок России
«Балтика» - «Динамо»: Моро получил травму и был заменен по ходу первого тайма
20:41 · Кубок России
«Спартак» анонсировал видео в преддверии матча против ЦСКА
19:59 · Кубок России
Шварц раскрыл план игры «Динамо» на матч против «Балтики»
19:31 · Кубок России
Лещук займет место в воротах «Динамо» на матч с «Балтикой»
19:30 · Кубок России
«Балтика» — «Динамо» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
19:01 · Кубок России
Ледяхов не смог назвать фаворита в матче 1/4 финала Кубка России ЦСКА – «Спартак»
18:30 · Кубок России
ЦСКА представил яркую афишу на матч 1/4 финала Кубка России со «Спартаком»
18:22 · Кубок России
Чернов: «Однажды Слуцкий сказал: «Еще денег подзаработаешь – и будешь со мной в бизнесе летать»
18:07 · Кубок России
Пономарёв: «В отличии от Березуцких, Ваноли переживает за команду, бегает по бровке» 1
17:36 · Кубок России
ЦСКА – «Спартак»: прогноз Василия Уткина на матч Кубка России 20 апреля
Все новости