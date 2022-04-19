Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентомНиколаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Спартаком» в Кубке России.

«Раздвоилось моё мнение. В последних играх ЦСКА играл плохо, команда еле двигалась. Когда приехали «импортные» ребята, четыре легионера, они выдавали очень приличные игры. Было видно, что они по классу выше наших. Было ощущение, что на них будут равняться. Здорово команда играли. А сейчас ребята просто сдулись. То ли устали физически, то ли возомнили из себя игроков экстра-класса и думают, что могут ходить пешком по полю. Они сейчас не похожи на себя.

«Спартак» в игре против «Рубина» провёл ужасный первый тайм, я не узнал команду. Во втором тайме играли прилично: забегали, заработали, всё вовремя делали. Как будто две разных команды было. Вот теперь думай: то ли ЦСКА сыграет хорошо, то ли «Спартак» сыграет плохо. Черт его знает. Если «красно-белые» будут играть так же, как с «Рубином» во втором тайме, то ЦСКА будет очень сложно. Нашу оборону я просто не понимаю. Березуцкие сами защитниками были, неужели они не соображают, что там надо расставить всё по своим местам. Нужно всё расставить правильно, а то играют каждый сам за себя. Такая игра у всей команды. Никто не знает, что делать с мячом. Предпочтение сейчас отдаю «Спартаку».

Пока трудно сказать, как будут играть легионеры ЦСКА дальше. Класс то остался, мастерство не пропьешь, но нужно двигаться. А они перестали двигаться и работать, и сразу весь класс пропадает. Пешком в футбол не играют, только ветераны могут себе позволить. Современный футбол очень быстрый, подвижный, мобильный, требующий большой физической отдачи. Если легионеры будут играть так, как сейчас, то пусть садятся на лавку лучше», - сказал Пономарёв.