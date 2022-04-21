Бакаев считает, что «Спартак» должен был обыгрывать ЦСКА со счётом 5:0

Московский «Спартак» порадовал своих поклонников успехом - команда пробилась в полуфинал Кубка России, это получилось благодаря мячу Зелимхана Бакаева, который реализовал пенальти.

Футболист «красно-белых» дал понять, что не считает счет, что называется, «по игре» - по словам Бакаева, его команда должна была выигрывать со счетом 5:0. Подобную уверенность он выразил в послематчевом интервью в ответ на соответствующий вопрос корреспондента.

- Какой счет должен был быть по справедливости? - прозвучал вопрос. «5:0» - ответил Бакаев, слова которого приводит Sport24.

Московский «Спартак» не одерживал победу в Кубке России с далекого 2003 года.