ЦСКА представил яркую афишу на матч 1/4 финала Кубка России со «Спартаком»

Пресс-служба ЦСКА в ярком стиле анонсировала предстоящий матч команды в рамках четвертьфинала Кубка России против «Спартака».

«Москва должна быть красно-синей!» — подписана фотография в телеграм-канале ЦСКА. На картинке изображено граффити с игроками команды на фоне домашнего стадиона.

Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится завтра, 20 апреля. Матч пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», начало – в 19:30 мск. Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Полуфинальные матчи запланированы на 11 мая. Финал состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка России «Локомотив» сошел с дистанции в 1/8 финала, неожиданно проиграв на своем поле «Енисею», со счетом 0:4.

Стоит отметить, что до стадии 1/4 финала дошли три представителя ФНЛ – «Алания», «Балтика» и «Енисей».