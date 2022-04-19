Ледяхов не смог назвать фаворита в матче 1/4 финала Кубка России ЦСКА – «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мыслями в преддверии матча 1/4 финала Кубка России, в котором «красно-белые» на выезде сыграют против ЦСКА.

«Фаворита в этой игре я не вижу. «Спартак» просто непредсказуем. Этот клуб приучил нас к тому, что мы не знаем, чего от него ждать», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

Четвертьфинальный матч Кубка России ЦСКА – «Спартак» состоится завтра, 20 апреля на «ВЭБ Арене». Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.