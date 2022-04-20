ЦСКА – «Спартак»: Гбамен оставил «армейцев» в меньшинстве за удар соперника локтем

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка России, в котором ЦСКА принимает «Спартак».

В концовке первого тайма полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен в борьбе на втором этаже нанес удар локтем в лицо Роману Зобнину за что получил желтую карточку. Однако, у него уже было предупреждение, и он оставил свою команду в меньшинстве.

На 20-й минуте полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев воспользовался шансом вывести свою команду вперед с 11-метровой отметки.

Счет после первого тайма 1:0 в пользу «Спартака».