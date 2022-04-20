Шахматист Карякин: ЦСКА сейчас стабильнее «Спартака»

Известный российский шахматист и болельщик «Спартака» Сергей Карякин высказался о предстоящем кубковом матче «красно-белых» с ЦСКА.

Карякин сказал «Матч ТВ», что победитель в этом матче вряд ли будет определён в основное время. Шахматист отметил, что «армейцы» сейчас сильнее и стабильнее «красно-белых», но он всё равно будет болеть за «Спартак» и верить в то, что команда Паоло Ваноли сможет выйти в полуфинал.

Напомним, что четвертьфинальный поединок Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.