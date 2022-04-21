Яркий успех «Спартака» в матче с ЦСКА: Но как на самом деле сыграли «красно-белые»

«Спартак» обыграл ЦСКА и пробился в полуфинал Кубка России. «Красно-белые» сыграли довольно ярко, но победу принёс лишь гол с пенальти, который был назначен справедливо, но был случайным. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о прошедшем дерби.

Паоло Ваноли продолжает оставаться удивительным персонажем в текущем сезоне. Пожалуй, сложно вспомнить ещё одного тренера в мире, у которого бы результат команды так сильно не зависел от работы наставника. Матч против ЦСКА в Кубке стал ещё одним подтверждением. Если смотреть на то, что происходило на поле, то «Спартак» полностью переиграл соперника. У «красно-белых» были большие проблемы с составом, но это не помешало Ваноли придумать, как справиться с соперником. «Спартак» создал моментов если не на разгром, то уж точно на уверенную победу. Однако в итоге всё решил пенальти, который назначен справедливо, если смотреть на текущие реалии, но всё же был абсолютно случайным.

«Спартак» накопил созданных моментов ещё при равных составах, а затем и во втором тайме было несколько возможностей. Однако блестящая игра Акинфеева позволяла интриге держаться до последних секунд, и ЦСКА может пенять на то, что штанги в этот вечер стояли не совсем там, где могли бы. В итоге у болельщиков «Спартака» осталось странное послевкусие – вымученная победа при отличной игре.

После игры с «Рубином» мы задавались вопросом, зачем «Спартак» покупал Леона Классена. Травмы Мозеса и Хлусевича вынудили Ваноли дать шанс молодому защитнику. В целом он смотрелся весьма неплохо, что лишь заставляет ещё больше удивляться, почему дебюта пришлось ждать так долго. Быть может, теперь Классен будет чаще получать возможность выходить на поле.

Интересно, что с ЦСКА Ваноли решил уйти от игры с Николсоном и Соболевым с первых минут. Довольно быстро стала понятна причина – «красно-белые» делали ставку на очень быстрые атаки, и мобильность средней линии в этой ситуации была очень важна. Мобильные Зобнин, Мартинс и Игнатов, а также скоростной Бакаев позволяли быстро развивать наступление. Идея работала отлично, и ещё в равных составах «Спартак» мог при должной реализации иметь уверенное преимущество.

Теперь, конечно, хочется задаться вопросом, будет ли ещё Ваноли прибегать к тактике с Николсоном и Соболевым в стартовом составе как к базовой, если в его распоряжении будет Бакаев, или когда поправится Промес. Всё-таки пока кажется, что эксперимент с двумя нападающими был скорее вынужденным из-за обстоятельств. Кстати, вышедший вместо Бакаева на фланг атаки Пруцев выглядел органично и очень понравился. Тоже хочется понять, было ли это случайностью, или станет опцией для Ваноли.

В целом «Спартак» провёл, безусловно, лучший матч под руководством Ваноли. Многие говорили накануне, что полуфинал с ЦСКА будет для него особенным матчем, возможно, даже решающим. Не хочется оценивать тренера по одному матчу, но надо отдать должное: наставник подготовил команду максимально. Проблемой была реализация, но вот это от тренера зависит меньше всего.

Победой над ЦСКА Ваноли теперь сам себе поставил очевидную задачу – выиграть Кубок России. Когда в турнире остались «Динамо» и два представителя ФНЛ, другой результат можно будет расценить как неудачу. Теперь у Ваноли есть реальный шанс за первые полгода завоевать трофей со «Спартаком». Лучшей мотивации и придумать сложно.

Роман Андреев