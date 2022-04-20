Рианчо о матче между ЦСКА и «Спартаком»: Это главная игра сезона для команд

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего четвертьфинального поединка в Кубке России между «красно-белыми» и ЦСКА.

Рианчо сказал Sport24, что шансы у обеих команд примерно одинаковые. Тренер отметил, что ждёт грандиозного шоу и искромётную игру, которые всегда сопровождают московские дерби. Рауль добавил, что это будет главная игра сезона для команд.

Напомним, что столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках четвертьфинала Кубка России пройдёт сегодня в 19.30 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена».