Сёмин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился впечатлениями от четвертьфинального матча БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Спартак» одолел ЦСКА (1:0).

«Спартак» показал более слаженную игру, чем ЦСКА, и заслуженно прошёл дальше. Обе команды могли забить гораздо больше», — приводит слова Сёмина «РКБ Спорт».

Специалист отметил, что после такой победы «красно-белые» должны постараться завоевать трофей в свой юбилейный сезон.

В полуфинале турнира подопечные Паоло Ваноли встретятся с красноярским «Енисеем». Игра состоится 12 мая нынешнего года.