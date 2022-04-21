Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о кубковом дерби ЦСКА и «Спартака».

- Как вам игра армейцев со «Спартаком»?

- Оправдала ожидания. Это был самый интересный матч четвертьфинала кубка России. Результат мог быть любой. ЦСКА имел возможности забить и «Спартак» старался. Тем более у него была годовщина. Могу сказать, что вчера на поле были две команды, которые играли изо всех сил, о чем свидетельствуют желтые карточки и удаление футболиста ЦСКА. Но даже этот факт не помог «Спартаку» в том смысле, чтобы владеть инициативой. Хотя понятно, что армейцам стало сложнее создавать моменты. Но гости не смогли доминировать в этой ситуации. Мне показалось, что самый опасный момент был у ворот «Спартака», когда оборона слишком сильно сместилась на левый фланг, откуда шла атака. В результате Щенников вылетел на чистую позицию и мог забить. Но фортуна оказалась на стороне гостей.

- Бакаев после матча сказал, что счет должен был быть 5:0, команда растранжирила кучу моментов. Почему такая низкая результативность?

- Да, были ситуации выхода один в ноль. Но Бакаев – молодой эмоциональный футболист и считает, что каждый момент должен завершаться голом.

- Но такие сто процентные эпизоды, как были у Николсона и Кофрие наверняка должны.

- Если я ему скажу, что на чемпионате мира на гол приходится три созданных момента, а у нас в чемпионате только пять моментов, он, наверное, удивится.

- Кстати, Бакаев был вчера одним из лучших футболистов на поле, но Ваноли его снова заменил. Почему тренер ему не доверяет и пока не дал провести ни одного полного матча?

- Наверное, наставник считает, что ему надо давать микропаузы. Он же ставит Бакаева. Это действительно острый игрок, очень неординарный. Его крайне сложно контролировать, потому что у Зелимхана хорошая обводка, особенно в тех случаях, когда она получается. Он играет очень опасно для соперников. А почему его меняют, надо спросить у Ваноли.

- После замены Бакаева игра красно-белых изменилась?

- Да. У «Спартака» мало что получалось в атаке. Хотя было несколько выходов в контратаку, достаточно опасных. Но не было продолжения. Позиции были хорошие, глеевые. «Спартак» мог забить, но то игрок не отдавал своевременную передачу, то бил по воротам, не дожидаясь выгодной позиции, в общем, не получилось реализовать моменты. ЦСКА, кстати, тоже. У Щенникова был отличный эпизод.

- Когда он попал в штангу?

- Там в штангу армейцы попадали пару раз.

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- Карраскаль и потом Щенников. От ЦСКА удача отвернулась или просто у армейцев игровой спад?

- Это некая закономерность, которая пробивает себе дорогу через цепь случайностей. Как я говорил, далеко не каждый момент реализуется. Если даже каждый третий эпизод будет приводить к голу – это считается очень высоким классом.

- Есть вопросы по судейству, по пенальти на Бийоле, по количеству карточек, по удалению Гбамена?

- Эксперты единодушно говорят, что арбитры судили достойно, несмотря на то, что рефери перед игрой забыл монету для жеребьевки. Я доверяю этим специалистам. Вроде замечаний серьезных нет.

- Кого хотели бы видеть соперником «Спартака» по полуфиналу?

- Нет предпочтений. Хотя мне хочется поболеть за «Аланию», чтобы она возродилась, вернулась к тем временам, когда Валерий Газзаев был главным тренером, и команда выигрывала золото. Это было бы неплохо.

Елена Григорьевская