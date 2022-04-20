Быстров отработает на ВАР на матче 1/4 финала Кубка России ЦСКА – «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров проверит свои силы, работая помощником Василия Казарцева в комнате ВАР.

В эфире «Матч ПРЕМЬЕР» Быстров рассказал, по какой схеме он будет работать в паре с Казарцевым. По словам бывшего футболиста, эта работе не совсем сложная.

Позже сам Казарцев, сидя рядом заявил, что Быстров пока не совсем понимает, что значит нажатие каждой из кнопок перед ним. В процессе судья попробует это отрегулировать вместе с футболистом. И в конце своей речи сказал коронную фразу: «Не знаю… Как оно получится, проверим, проверим».

Матч ЦСКА – «Спартак» рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

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