Кофрие: «Спартак сделает всё для того, чтобы выиграть Кубок России

Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался после победы московской команды над «армейцами» в четвертьфинале Кубка России.

Кофрие сказал «Спорт-Экспрессу», что «красно-белые» провели прекрасный матч и одержали невероятную победу в дерби. Бельгиец отметил, что его сейчас переполняют позитивные эмоции, но радоваться раньше времени не стоит. Максимилиано добавил, что футболисты «Спартака» сделают всё возможное для того, чтобы выиграть Кубок России.

Напомним, что спартаковцы минимально переиграли ЦСКА со счётом 1:0 и добыли путёвку в полуфинал Кубка России.