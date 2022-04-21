Ребров обратился к болельщикам «Спартака» после победы над ЦСКА

Экс-голкипер, а ныне координатор «Спартака» Артём Ребров в своём телеграм-канале обратился к болельщикам «красно-белых» после победы в Кубке России над ЦСКА.

Ребров написал, что эта победа в дерби посвящается болельщикам, которые всегда активно поддерживают команду. Экс-вратарь прикрепил к своему посту несколько фотографий с матча с «армейцами».

Напомним, что спартаковцы под руководством Паоло Ваноли в четвертьфинале Кубка России минимально переиграли московский ЦСКА со счётом 1:0. В полуфинале «красно-белые» сыграют с «Аланией», «Динамо» или «Енисеем».