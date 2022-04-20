Каррера дал напутствие «Спартаку» после победы над ЦСКА в Кубке России

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на выход московского «Спартака» в полуфинал Кубка России.

«У «Спартака» есть все шансы выиграть кубок России. Но они не должны недооценивать те команды, которые тоже прошли в полуфинал», – заявил Каррера в интервью изданию Sport24.

Также Массимо отдельно поздравил «красно-белых» в полуфинал Кубка России, назвав победу в дерби очень важной.

Напомним, что сегодня «Спартак» с минимальным счётом обыграл ЦСКА (1:0), единственный гол в матче с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

Соперник «Спартака» определится завтра, 21 апреля. В качестве оппонента «красно-белых» выступит один клуб из трио «Динамо» Москва, «Алания», «Енисей».