Мирзоян рассказал, кого считает лучшим игроком в истории «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян назвал лучшего игрока московского клуба в его истории.

«Лучшим игроком в истории «Спартака» должен считаться Игорь Нетто. У него достаточно много заслуг, был олимпийским чемпионом, чемпионом Европы, а также капитаном сборной. Все, с кем я общался говорили, что Нетто был лучшим полузащитником клуба», — приводит слова Мирзояна Metaratings.

В составе «Спартака» Нетто пять раз выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958, 1962). Также на счету футболиста три Кубка СССР (1950, 1958, 1963).

Нетто выступал за красно-белых в период 1949-1966 годов. За 368 проведённых матчей он забил 36 голов.