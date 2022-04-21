Капитан «Спартака» - лучший игрок матча с ЦСКА

Московский «Спартак» выбрался в полуфинал Кубка России, переиграл с минимальным счетом ЦСКА. Результат дает надежду болельщикам московской команды, что в год своего столетия она сможет порадовать их хоть каким-то успехом, в силу провальных выступлений в чемпионате России.

Победный мяч был забит Зелимханом Бакаевым, который реализовал пенальти, однако лучшим игроком матча был признан вовсе не он, а капитан «Спартака» Георгий Джикия, который цементировал оборону «красно-белых» все 90 минут игрового времени, став гарантом того, что его команда не пропустила мяч.

В последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России в 2003 году.