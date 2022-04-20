Радимов: Не думаю, что у «Спартака» есть шансы на победу в матче с ЦСКА

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о том, что думает по поводу предстоящего четвертьфинального матча в Кубке России между ЦСКА и «Спартаком».

Радимов сказал «Матч ТВ», что сейчас «армейцы» точно сильнее «Спартака». Тренер «Зенита-2» отметил, что у «красно-белых» очень мало шансов на победу в этом поединке, так что ЦСКА в третий раз в этом сезоне должен обыграть спартаковцев.

Напомним, что поединок четвертьфинала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.