Газзаев: Матч между «Спартаком» и ЦСКА — настоящее российское дерби

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился с журналистам ожиданиями от предстоящего поединка в Кубке России между «армейцами» и «Спартаком».

Газзаев сказал Sport24, что дерби есть дерби, а разницы между чемпионатом и кубком никогда не было. Опытный специалист отметил, что это матч самое настоящее российское дерби. Экс-тренер ЦСКА добавил, что, конечно же, будет болеть за «армейцев», ведь ему хочется, чтобы Алексей Березуцкий выиграл свой первый трофей в качестве главного тренера.

Напомним, что матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.