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Шикунов: «Федун должен финансировать «Спартак», а результаты — это не его забота»

18 Апреля 2022 • 16:25 Комментировать
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
2.20 3.25 3.45
20.04 19:30

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о владельце клуба Леониде Федуне.

«Он сделал громаднейшее дело — построил стадион. К нему вообще никаких вопросов. Федун же не участвует в футбольном процессе, его дело — финансировать клуб. Почему нет результата, должны разобраться тренеры и футболисты», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Федун владеет клубом с 2004 года. Под его управлением красно-белые стали чемпионами России в 2017 году.

В текущем сезоне РПЛ после 25 туров «Спартак» идёт на девятом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 31 очко. Свой следующий матч красно-белые проведут в среду, 20 апреля, когда встретятся с ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Александр Шикунов
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