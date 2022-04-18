Шикунов: «Федун должен финансировать «Спартак», а результаты — это не его забота»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о владельце клуба Леониде Федуне.

«Он сделал громаднейшее дело — построил стадион. К нему вообще никаких вопросов. Федун же не участвует в футбольном процессе, его дело — финансировать клуб. Почему нет результата, должны разобраться тренеры и футболисты», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Федун владеет клубом с 2004 года. Под его управлением красно-белые стали чемпионами России в 2017 году.

В текущем сезоне РПЛ после 25 туров «Спартак» идёт на девятом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 31 очко. Свой следующий матч красно-белые проведут в среду, 20 апреля, когда встретятся с ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России.