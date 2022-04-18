Попов: «Рано или поздно «Спартак» всё равно окажется на своём месте!»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поздравил московский клуб со 100-летним юбилеем.

«Для меня было честью выступать за эту команду. Игроки и тренеры приходят и уходят, но «Спартак» остаётся великим. Ради своей истории и болельщиков клуб рано или поздно всё равно будет на своём месте!», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Попов защищал красно-белые цвета с 2015 по 2018 год. В составе «Спартака» он стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны. В общей сложности за московскую команду болгарин провёл 97 матчей, в которых забил девять голов и отдал 15 результативных передач.