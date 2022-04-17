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Агент рассказал о будущем Ваноли в «Спартаке»

17 Апреля 2022 • 10:44 Комментировать
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
2.17 3.20 3.55
20.04 19:30

Агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли Андреа Д'Амико поделился мнением о будущем итальянского специалиста в России.

«Паоло всё устраивает в «Спартаке. Он планирует остаться в команде на следующий сезон», — приводит слова Д'Амико «РБ Спорт».

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года. Под руководством 49-летнего итальянца красно-белые провели восемь матчей, одержав три победы, дважды сыграв вничью и ещё трижды уступив. Контракт Ваноли со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года.

После 25 проведённых матчей москвичи расположились на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Также «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России, где 20 апреля встретится с ЦСКА.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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