Агент рассказал о будущем Ваноли в «Спартаке»

Агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли Андреа Д'Амико поделился мнением о будущем итальянского специалиста в России.

«Паоло всё устраивает в «Спартаке. Он планирует остаться в команде на следующий сезон», — приводит слова Д'Амико «РБ Спорт».

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года. Под руководством 49-летнего итальянца красно-белые провели восемь матчей, одержав три победы, дважды сыграв вничью и ещё трижды уступив. Контракт Ваноли со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года.

После 25 проведённых матчей москвичи расположились на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Также «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России, где 20 апреля встретится с ЦСКА.