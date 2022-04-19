Колосков: У «Спартака» должно быть больше мотивации, чем у «армейцев»

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что это будет абсолютно непредсказуемый матч, так как ни у одной команды не будет преимущества. Почётный президент РФС отметил, что чуть больше мотивации должно быть у спартаковцев, которые недавно отпраздновали столетие клуба.

Напомним, что четвертьфинальный поединок Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» состоится 20 апреля в 19.30 по московскому времени.