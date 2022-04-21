Алдонин о матче ЦСКА - «Спартак»: Это был настоящий кубковый матч

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался по поводу четвертьфинального поединка Кубка России, в котором «армейцы» проиграли «Спартаку».

Алдонин сказал «Матч ТВ», что футболисты ЦСКА после удаления заиграли даже лучше, чем при равных составах и два удара в штангу являются тому прямым подтверждением. Евгений отметил, что игра не была суперкачественная, так что это скорее был настоящий кубковый матч с большим количеством борьбы.

Напомним, что «армейцы» под руководством Алексея Березуцкого минимально уступили «Спартаку» со счётом 0:1 и вылетели из турнира.