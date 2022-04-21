Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Алдонин о матче ЦСКА - «Спартак»: Это был настоящий кубковый матч

21 Апреля 2022 • 12:16 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался по поводу четвертьфинального поединка Кубка России, в котором «армейцы» проиграли «Спартаку».

Алдонин сказал «Матч ТВ», что футболисты ЦСКА после удаления заиграли даже лучше, чем при равных составах и два удара в штангу являются тому прямым подтверждением. Евгений отметил, что игра не была суперкачественная, так что это скорее был настоящий кубковый матч с большим количеством борьбы.

Напомним, что «армейцы» под руководством Алексея Березуцкого минимально уступили «Спартаку» со счётом 0:1 и вылетели из турнира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Кубок России Евгений Алдонин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Апреля
15:18 · Кубок России
Созин: «От отставки Слуцкого «Рубину» будет только хуже»
13:38 · Кубок России
Александр Мостовой испугался во время матча «Енисей» - «Рубин» эксклюзив
12:30 · Кубок России
Экс-судья Сухина: Пенальти в ворота ЦСКА был поставлен справедливо
12:21 · Кубок России
Полузащитник «Алании» рассказал, с кем хотел бы сыграть в полуфинале Кубка России
12:16 · Кубок России
Алдонин о матче ЦСКА - «Спартак»: Это был настоящий кубковый матч
12:08 · Кубок России
Экс-арбитр Николаев оценил судейство в матче между ЦСКА и «Спартаком»
11:31 · Кубок России
Голкипер «Зенита» высказался после вылета питерского клуба из Кубка России
11:25 · Кубок России
Пианист Мацуев: «Спартак» в год столетия должен выиграть Кубок
11:17 · Кубок России
Голкипер «Алании» рассказал, как смутил Кругового во время серии пенальти
11:09 · Кубок России
Вратарь «Алании»: Вызвался бить пенальти, потому что был уверен в себе
10:55 · Кубок России
Советник Федуна уверен, что «Спартак» выиграет Кубок России
10:41 · Кубок России
Пресняков: Есть надежда, что «Спартак» сможет выиграть Кубок России
10:36 · Кубок России
Губерниев — о выходе «Спартака» в полуфинал Кубка: «Мы в большом долгу перед футболом»
10:34 · Кубок России
Ветеран «Спартака» Гаврилов: Победа над ЦСКА притянута за уши 2
10:28 · Кубок России
Полузащитник «Алании»: Все в команде были уверены, что мы сможем обыграть «Зенит»
Все новости