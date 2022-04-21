Советник Федуна уверен, что «Спартак» выиграет Кубок России

Франко Камоцци поделился с журналистами своим мнением по поводу выхода московского «Спартака» в полуфинал Кубка России.

Камоцци сказал «Чемпионату», что футболисты «Спартака» провели прекрасный матч и, не без доли везения, сумели добиться победы. Советник Леонида Федуна отметил, что теперь он уверен в том, что спартаковцы сумеют выиграть Кубок России. Франко добавил, что единственная команда, которую он опасается, это «Алания».

Напомним, что подопечные Паоло Ваноли в четвертьфинальном поединке сумели с минимальным счётом 1:0 переиграть столичных «армейцев».