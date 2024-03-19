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Хлусевич не понимает, почему Дуарте не вызван в сборную Парагвая

19 Марта 2024 • 11:39 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 20:00

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о том, что его одноклубник Алексис Дуарте не попал в сборную Парагвая на мартовские сборы.

«Это странно. В тот раз вызывался, но точно не могу сказать. С Бабичем обсуждали предстоящий матч и смеялись, на различные темы разговаривали», - приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

Стоит отметить, что 24-летний Дуарте ни разу не вызывался в национальную сборную.

Напомним, что игра между сборными России и Парагвая состоится в понедельник, 25 марта, на «ВТБ Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Парагвая Даниил Хлусевич Алексис Дуарте ещё теги

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