Хлусевич не понимает, почему Дуарте не вызван в сборную Парагвая

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о том, что его одноклубник Алексис Дуарте не попал в сборную Парагвая на мартовские сборы.

«Это странно. В тот раз вызывался, но точно не могу сказать. С Бабичем обсуждали предстоящий матч и смеялись, на различные темы разговаривали», - приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

Стоит отметить, что 24-летний Дуарте ни разу не вызывался в национальную сборную.

Напомним, что игра между сборными России и Парагвая состоится в понедельник, 25 марта, на «ВТБ Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени.