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Медина получил травму и не сыграет против сборной России

19 Марта 2024 • 21:46 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 20:00

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина не сможет помочь сборной Парагвая в предстоящем товарищеском матче против России. Об этом сообщает пресс-служба парагвайской команды.

Источник заявил, что представители «Спартака» оповестили Парагвай о мышечном повреждении Медины. По этой причине футболист попустит игру со сборной России.

На счету 26-летнего Медины девять матчей в составе национальной команды и лишь одна голевая передача.

Товарищеский поединок между сборными России и Парагвая запланирован на 25 марта. Встреча пройдет в Москве и начнется в 20:00 по столичному времени.

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