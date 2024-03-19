Медина получил травму и не сыграет против сборной России

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина не сможет помочь сборной Парагвая в предстоящем товарищеском матче против России. Об этом сообщает пресс-служба парагвайской команды.

Источник заявил, что представители «Спартака» оповестили Парагвай о мышечном повреждении Медины. По этой причине футболист попустит игру со сборной России.

На счету 26-летнего Медины девять матчей в составе национальной команды и лишь одна голевая передача.

Товарищеский поединок между сборными России и Парагвая запланирован на 25 марта. Встреча пройдет в Москве и начнется в 20:00 по столичному времени.