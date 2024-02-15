Силкин: «В матче с Парагваем нужны все сильнейшие»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Парагвая, который состоится в марте.

По мнению Силкина, РФС проделал хорошую работу, договорившись о проведении встречи с таким сильным соперником. При этом специалист подчеркнул, что в самой игре многое будет зависеть от настроя российской команды.

«Главное, чтобы у футболистов была мотивация, иначе никакого смысла в таких матчах не будет. Нужно ли вызывать Миранчука и Головина? Всё будет зависеть от того, какие цели намерен преследовать тренерский штаб. Конечно, нужны все сильнейшие», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Матч Россия — Парагвай состоится 25 марта в Москве на «ВТБ Арене». Отметим, что 21 марта команда Валерия Карпина также встретится с командой Сербии.