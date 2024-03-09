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Медина попал в расширенный состав сборной Парагвая на матч против России

09 Марта 2024 • 18:29 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 14:00

Вингер московского «Спартака» Хесус Медина попал в заявку сборной Парагвая на мартовский сбор.

Напомним, 25 марта состоится товарищеская встреча между сборными России и Парагвая, которая пройдет в Москве на домашнем стадионе «Динамо».

В составе национальной команды Парагвая 26-летний Медина принял участие в десяти матчах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Стоит сказать, что последний раз Медина вызывался в сборную в сентябре прошлого года, а последний раз выходил на поле в конце марта того же года, сыграв 12 минут в товарищеском матче против сборной Чили.

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Спартак Москва Сборная России Сборная Парагвая Хесус Медина ещё теги

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