Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бальбуэна дал консультацию по России тренеру Парагвая

16 Марта 2024 • 19:43 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 14:00

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна дал консультацию рулевому национальной команды Даниэлю Гарнеро.

Как известно, сборная Парагвая проведёт сбор в Сочи, в рамках которого сыграет против России.

По словам Бальбуэны, Гарнеро спрашивал о погоде и о том, в какое время в России лучше всего проводить тренировочные занятия.

«Я сказал, что здесь холодно в это время года, а с «Динамо» мы обычно тренируемся с утра. Думаю, у них будет сформирован план наших тренировок», - цитирует Бальбуэну «Спорт-Экспресс».

Матч между сборными России и Парагвая пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» в понедельник, 25 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Сборная Парагвая Фабиан Бальбуэна ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Марта
19:31
Бальбуэна высказался о матче против России
14 Марта
14:20
UFC на поле: Тюкавин ответил на вызов Бальбуэны
13:18
Бальбуэна готов устроить «бой» UFC с Тюкавиным
12 Марта
16:14
​4 представителя РПЛ попали в состав сборной Парагвая на игру с Россией
15:39
​Карпин оценил новую форму сборной России
13:37
«Матч ТВ» может не показать игру Россия – Сербия – на канале дали комментарий 1
10 Марта
18:28
​Дасаев оценил новую форму сборной России 1
17:17
​Стало известно, сколько будет стоить новая футболка сборной России
15:27
Сборная России показала две новых формы
14:18
​Сборная России представила новую форму
14:09
Черчесов высказался о влиянии мартовских товарищеских матчей сборной России
09 Марта
18:29
Медина попал в расширенный состав сборной Парагвая на матч против России
13:41
Глебов — о товарищеских матчах сборной России: «Интересно посмотреть на себя на уровне их игроков»
06 Марта
17:32
​Стартовала продажа билетов на матч Россия – Парагвай: известны цены
15:38
Бальбуэна — о матче со сборной России: «Круто, что игра пройдёт на стадионе «Динамо»
05 Марта
11:38
Вратарь сборной России Сафонов: «Будет интересно сыграть против Алонсо»
11:14
Бальбуэна поделился ожиданиями от матча между сборными России и Парагвая
28 Февраля
17:14
​«Матч ТВ» должен показать матчи сборной России в марте
26 Февраля
20:44
Песков ответил на вопрос о посещении Путиным товарищеских матчей сборной России
23 Февраля
17:25
​Аршавин оценил ближайших соперников сборной России
20 Февраля
09:21
Медина высказался о матче сборных Парагвая и России
19 Февраля
20:34
Бальбуэна: «Рад, что моя сборная сыграет в Москве»
14:28
​Сборная России в марте сыграет в новой форме 1
16 Февраля
19:50
Масалитин: «Парагвай, Уругвай, Сербия, Черногория - неважно, нужно играть со всеми»
18:32
Бушманов считает, что все легионеры сборной России должны сыграть с Парагваем
15 Февраля
17:42
Агент Мельгарехо: «Лоренсо хотел бы сыграть с Россией»
13:59
Лепёхин: «Матч со сборной Парагвая и через сто лет вспомнят»
11:39
Силкин: «В матче с Парагваем нужны все сильнейшие»
11:30
Гладилин – о матче Россия – Парагвай: «Соперник достойный»
10:50
Борис Игнатьев: «Сербия и Парагвай – это шаг вперёд после Кубы»
14 Февраля
23:43
Прудников похвалил сборную Парагвая перед матчем с Россией
21:07
Колыванов: «Сборная Парагвая – достаточно серьёзный соперник, рад этому матчу»
20:03
​Пименов высказался о предстоящем матче Россия – Парагвай
19:26
Дюков: «Рад, что наши болельщики смогут увидеть два домашних матча»
19:23
​Сёмин оценил решение провести и второй мартовский матч сборной России на стадионе «Динамо»
19:15
Балахнин: «Сборная Парагвая – очень интересный соперник»
19:08
​Сёмин оценил сборную Парагвая, ставшую соперником России
18:44
Бышовец: «Сборная России близится к возвращению на международную арену»
17:58
​Камоцци: «Сборная России может легко обыграть Парагвай»
17:41
Дуарте: «Рад, что Парагвай сыграет с Россией»
17:31
​В РФС объяснили, почему Россия и Парагвай сыграют в Москве
17:30
Бородюк хочет видеть основной состав сборной России в товарищеских матчах против Сербии и Парагвая
17:26
​Парагвай был очень заинтересован в матче с Россией – генсек РФС
16:47
Митрофанов: «После матча с Камеруном многие увидели, что проведение игр в России безопасно»
15:43
​Россия впервые сыграет с Парагваем
15:30
​РФС подчеркнул важный момент о матче Россия – Парагвай 1
15:23
​Сборная Парагвая проведёт сбор в России
15:08
​Сборная России объявила имя второго соперника на март
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОССИЯ ПАРАГВАЙ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов Гризманн назвал дерьмом звёздного футболиста «Интера» В «Барселоне» случилась отставка Назван главный фаворит Лиги чемпионов, «Атлетико» ворвался в тройку
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
«Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Бывший тренер сборной России отреагировал на решение Билялетдинова уйти из «Ак Барса» Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от серии между СКА и «Автомобилистом» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Марта
19:43 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна дал консультацию по России тренеру Парагвая
19:30 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Краснодар» не снимет с Мусаева задачу о чемпионстве
19:22 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: Абаскаль не справляется в «Спартаке»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Спартака» Мелёшин впервые забил за минское «Динамо»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича сообщил, что вызов в сборную является честью для игрока
19:09 · Россия. Премьер-лига
Бистрович заявил, что каждый матч для «Балтики» является финалом
18:55 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «Соболев помогает мне становиться лучше»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Я бы мог играть за «Реал», но…»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Колосков рассказал, какую пенсию он получает 1
17:45 · Кубок России
Деменко считает, что поражение от «Спартака» может повлиять на «Зенит»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Ткаченко нашёл причины увольнения Ивича
16:13 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: Скучаю по Промесу
15:18 · Россия. Премьер-лига
Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» финишировать в зоне стыковых игр
15:14 · Россия. Премьер-лига
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита» не стать чемпионом России впервые с 2018 года
14:34 · Россия. Премьер-лига
В «Реал Сосьедаде» ответили, поедет ли Захарян в расположение сборной России эксклюзив
Все новости
Рекомендуем