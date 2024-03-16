Бальбуэна дал консультацию по России тренеру Парагвая

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна дал консультацию рулевому национальной команды Даниэлю Гарнеро.

Как известно, сборная Парагвая проведёт сбор в Сочи, в рамках которого сыграет против России.

По словам Бальбуэны, Гарнеро спрашивал о погоде и о том, в какое время в России лучше всего проводить тренировочные занятия.

«Я сказал, что здесь холодно в это время года, а с «Динамо» мы обычно тренируемся с утра. Думаю, у них будет сформирован план наших тренировок», - цитирует Бальбуэну «Спорт-Экспресс».

Матч между сборными России и Парагвая пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» в понедельник, 25 марта.