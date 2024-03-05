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Бальбуэна поделился ожиданиями от матча между сборными России и Парагвая

05 Марта 2024 • 11:14 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 14:00

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о предстоящем матче между сборными России и Парагвая.

Капитан столичного клуба отметил, что это будет хороший матч, ведь российская команда обладает замечательными игроками.

«Думаю, наши болельщики любят всех парагвайцев, кто играет в РПЛ, потому что мы много выступаем за сборную», - заявил Бальбуэна в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что товарищеский матч состоится 25 марта на домашней арене «Динамо» - «ВТБ Арене». 

Сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

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Евро-Футбол.Ру,
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