Бальбуэна поделился ожиданиями от матча между сборными России и Парагвая

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о предстоящем матче между сборными России и Парагвая.

Капитан столичного клуба отметил, что это будет хороший матч, ведь российская команда обладает замечательными игроками.

«Думаю, наши болельщики любят всех парагвайцев, кто играет в РПЛ, потому что мы много выступаем за сборную», - заявил Бальбуэна в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что товарищеский матч состоится 25 марта на домашней арене «Динамо» - «ВТБ Арене».

Сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.