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Медина высказался о матче сборных Парагвая и России

20 Февраля 2024 • 09:21 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 14:00

Полузащитник «Спартака» и сборной Парагвая Хесус Медина поделился ожиданиями от товарищеского матча против национальной команды России.

По мнению Медины, сборные России и Парагвая очень схожи по уровню игры, поэтому очное противостояние этих команд должно получиться интересным.

«Эта встреча с Россией будет особенной, потому что у нас там играет несколько партнёров по команде. Мы шутили, что если выйдем в составе, то постараемся сделать всё для победы, постараемся также отдать все силы нашей сборной», — приводит слова Медины «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Парагвай состоится 25 марта в Москве на «ВТБ Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Сборная Парагвая Хесус Медина ещё теги

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