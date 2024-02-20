Медина высказался о матче сборных Парагвая и России

Полузащитник «Спартака» и сборной Парагвая Хесус Медина поделился ожиданиями от товарищеского матча против национальной команды России.

По мнению Медины, сборные России и Парагвая очень схожи по уровню игры, поэтому очное противостояние этих команд должно получиться интересным.

«Эта встреча с Россией будет особенной, потому что у нас там играет несколько партнёров по команде. Мы шутили, что если выйдем в составе, то постараемся сделать всё для победы, постараемся также отдать все силы нашей сборной», — приводит слова Медины «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Парагвай состоится 25 марта в Москве на «ВТБ Арене».