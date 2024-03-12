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​4 представителя РПЛ попали в состав сборной Парагвая на игру с Россией

12 Марта 2024 • 16:14 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 14:00

Сборная Парагвая в конце месяца, 25 марта, проведёт товарищеский матч против России в Москве на «ВТБ Арене». В окончательный состав парагвайской национальной команды попали четыре представителя Российской премьер-лиги. Это Хуниор Алонсо («Краснодар»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Роберто Фернандес («Динамо») и Хесус Медина («Спартак»).

Ранее окончательный состав на мартовский сбор опубликовала сборная России.

Напомним, что до игры с Парагваем сборная России встретится с Сербией. Этот товарищеский матч пройдёт в четверг, 21 марта. Игру тоже примет «ВТБ Арена».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Парагвая Роберто Фернандес Фабиан Бальбуэна Хесус Медина Хуниор Алонсо ещё теги

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