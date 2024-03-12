​4 представителя РПЛ попали в состав сборной Парагвая на игру с Россией

Сборная Парагвая в конце месяца, 25 марта, проведёт товарищеский матч против России в Москве на «ВТБ Арене». В окончательный состав парагвайской национальной команды попали четыре представителя Российской премьер-лиги. Это Хуниор Алонсо («Краснодар»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Роберто Фернандес («Динамо») и Хесус Медина («Спартак»).

Ранее окончательный состав на мартовский сбор опубликовала сборная России.

Напомним, что до игры с Парагваем сборная России встретится с Сербией. Этот товарищеский матч пройдёт в четверг, 21 марта. Игру тоже примет «ВТБ Арена».