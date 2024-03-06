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Бальбуэна — о матче со сборной России: «Круто, что игра пройдёт на стадионе «Динамо»

06 Марта 2024 • 15:38 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 14:00

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна поделился ожиданиями от товарищеского матча против национальной команды России.

По словам Бальбуэны, он рад тому, что предстоящая встреча состоится на «ВТБ Арене» (домашнем стадионе «Динамо»). Парагваец ожидает, что матч пройдёт очень хорошо.

«Рад товарищескому матчу между Парагваем и Россией, потому что мне не надо на него никуда ехать, ха-ха! Здесь чувствую себя как дома!» — цитирует Бальбуэну Sport24.

Матч Россия — Парагвай состоится 25 марта. Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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