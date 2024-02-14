​Россия впервые сыграет с Парагваем

Сборная России в марте проведёт товарищеский матч против Парагвая, о чём было объявлено. Стоит сказать, что национальные команды России и Парагвая ранее не пересекались – это будет первая очная встреча сборных.

Отметим, что в марте сборную России ждут сразу два матча против крепких соперников: 21 марта команда Валерия Карпина сыграет против Сербии, а 25 марта – против Парагвая. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Как известно, Российский футбольный союз уже почти два года находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях сборная России может проводить только товарищеские игры.