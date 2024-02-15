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Агент Мельгарехо: «Лоренсо хотел бы сыграть с Россией»

15 Февраля 2024 • 17:42 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 19:00

Агент парагвайского игрока атаки Лоренсо Мельгарехо Педро Альдаве рассказал о желании своего клиента сыграть против сборной России. Напомним, что игра команд России и Парагвая состоится 25 марта в Москве.

«Мельгарехо хотел бы поучаствовать в матче против сборной России или просто приехать на него, если его пригласят», - приводит слова Альдаве Sport24.

Напомним, что сейчас Мельгарехо уже 33 года. Выступает футболист у себя на родине в Парагвае за клуб «Либертад». В возрасте помоложе футболист выступал в Российской премьер-лиге, где защищал цвета краснодарской «Кубани» и московского «Спартака».

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