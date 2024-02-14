​Сёмин оценил сборную Парагвая, ставшую соперником России

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Парагвая. В среду было объявлено, что эта игра пройдёт 25 марта на «ВТБ Арене».

Давая комментарий, Сёмин похвалил Российский футбольный союз за организацию товарищеских игр с такими хорошими сборными.

«Все команды Южной Америки – высокой квалификации. И Парагвай – это сборная, которая имеет в своём составе очень-очень хороших игроков, которые выступают как в Европе, так и у себя дома», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в марте сборная России сыграет не только с Парагваем, но и с Сербией. Эта игра тоже пройдёт на «ВТБ Арене» - 21 числа.