Бальбуэна готов устроить «бой» UFC с Тюкавиным

В конце марта сборные России и Парагвая проведут товарищеский матч. Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна дал комментарий насчёт возможности пересечься на футбольном поле со своим одноклубником Константином Тюкавиным.

«Если Тюкавин будет играть против меня, то мы устроим борьбу в стиле UFC», - со смехом сказал Бальбуэна Sport24.

Матч Россия – Парагвай пройдёт в понедельник, 25 марта. Игра состоится на «ВТБ Арене» в Москве, где своих соперников обычно принимает «Динамо».

Стоит сказать, что в условиях санкций сборная России в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи.