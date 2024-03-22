Харин: «Захарян стал больше брать игру на себя»

Евгений Харин, полузащитник грозненского «Ахмата» и сборной России высказался о положительных изменениях в игре Арсена Захаряна. Полузащитник «Реал Сосьедада» участвует в мартовском сборе российской национальной команды.

«Конечно, он изменился. На тренировках стал больше брать игру на себя, обыгрывать, бить по воротам. Наверное, те, кто играл с ним в «Динамо», смогут больше рассказать об изменениях Арсена», - говорит Харин «Чемпионату».

Отметим, что во вчерашнем матче с командой Сербии Арсен оформил голевую передачу на Ивана Сергеева, случилось это в концовке матча. А ещё Захарян забил гол, который, правда, был отменён из-за офсайда.