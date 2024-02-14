Прудников похвалил сборную Парагвая перед матчем с Россией

25 марта сборная России встретится с латиноамериканским соперником в рамках товарищеского матча – им станет национальная сборная Парагвая, которая прямо сейчас занимает в рейтинге ФИФА 51-е место.

Александр Прудников, бывший форвард «Амкара» и «Спартака» оценил такой выбор соперника со стороны РФС.

«У Парагвая хорошая сборная. Товарищеский матч с любым сильным соперником — прекрасная тренировка. Это возможность оценить нашу готовность, очень хорошо, что такие игры есть и будут», - говорит Прудников телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что 21 марта россиян тоже ожидает товарищеский матч, соперником будет сборная Сербии.